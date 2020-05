Der Verdacht auf ein Liebes-Comebacs erhärtet sich immer mehr! Seit einigen Wochen sorgen Kylie Jenner (22) und Travis Scott (29) für eine brodelnde Gerüchteküche. Dass die Ex-Partner nach ihrer Trennung wegen Töchterchen Stormi (2) noch engen Kontakt zueinander haben, ist bekannt. Nun sollen sich die beiden wieder angenähert haben. Nachdem sie bereits Ostern zusammen verbrachten, genießen sie jetzt offenbar weitere Zeit zusammen!

In ihrer Instagram-Story zeigte Kylie Aufnahmen von sich und ihrem Nachwuchs. Dazischen tauchte plötzlich auch ein Boomerang mit dem Musiker auf. Entspannt schaut er darin in die Kamera, während von der Influencerin nur ein Bruchteil des Gesichts zu sehen ist. Eines steht fest: Damit heizen die beiden die Spekulationen weiter an. Doch wie bisher, schweigen sie eisern über ihren aktuellen Beziehungsstand.

Mit einem früheren Post hatte Kylie bereits für Wirbel gesorgt: Ende April hatte Travis Geburtstag und seine vermeintlich Verflossene gratulierte ihm mit einer süßen Bilderreihe. Neben den Fotos fielen aber vor allem vier kleine Worte in dem Netz-Beitrag auf: "Ich werde dich immer lieben."

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner, Mai 2020

ActionPress/enewsimage Travis Scott, Kylie Jenner und Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star



