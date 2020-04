Was läuft denn nun wirklich bei Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28)? Seit ein paar Wochen wird wieder viel über das ehemalige Paar diskutiert. Feiern die Stars etwa ein Liebes-Comeback? Zumindest hatten sie die Oscar-Nacht im Februar miteinander verbracht – ein Insider hatte sogar behauptet, sie würden eine Freundschaft-plus-Beziehung führen. Und auch die Ostertage genossen sie in der Gesellschaft des anderen.

Gemeinsam mit ihrer Tochter Stormi (2) feierten Kylie und Travis die Feiertage im kalifornischen Palm Springs, wie Us Weekly berichtet. Die 22-Jährige gab ihren Followern in ihrer Instagram-Story einige Einblicke in ihr Wochenende. Zusammen mit ihrer Kleinen planschte sie entspannt im Pool und malte mit ihr Ostereier an. Und auch der stolze Papa teilte Aufnahmen mit der Zweijährigen.

Doch trotz der gemeinsamen Zeit mit der Familie sollen Kyle und Travis nicht wieder eine ernsthafte Beziehung miteinander eingehen wollen – das hatte zumindest ein Insider von Hollywood Life behauptet: "Sie bringen so viel Liebe und Respekt füreinander auf, aber sie scheinen langfristig verschiedene Dinge zu wollen."

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und ihre Mutter Kylie Jenner

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"-Premiere, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de