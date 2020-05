Cara de la Hoyde (29) schwelgt im Mutterglück! Im Privatleben der Reality-TV-Beauty könnte es momentan wohl kaum besser laufen: Sie hatte nicht nur 2016 bei Love Island-UK ihre große Liebe in Nathan Massey (27) gefunden – die beiden wurden nur ein Jahr später auch Eltern eines Jungen. Jetzt verkündeten sie, dass sie noch ein Kind erwarten – und sie wissen auch schon, was es wird!

Die Brünette teilte die freudige Nachricht am Dienstag via Instagram. Vor einem rosafarbenen Hintergrund posierten sie mit ihrem runden Babybauch und Nathan für ein Foto. Dazu postete sie die Worte "Es ist ein Mädchen". Über eine Tochter freut sich Cara offenbar ganz besonders: "Endlich kommt jemand aus meinem Team in dieses Irrenhaus!", schrieb sie zu der süßen Aufnahme.

Darüber freuen sich auch die Fans der 29-Jährigen sehr: Es hinterließen nicht nur zahlreiche Follower ihre Glückwünsche unter Caras Post – eine Userin kommentierte auch: "Deine eigene kleine Cara Junior... Ich hoffe, dass sie deine Art haben wird!"

Getty Images Cara de la Hoyde im Mai 2018 in London

Getty Images Cara De La Hoyde im September 2017 in London

Getty Images Cara de la Hoyde im Januar 2017 in London



