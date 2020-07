Süße Neuigkeiten von Cara de la Hoyde (30)! Die UK-Love Island-Bekanntheit schwebte die vergangenen Monate im absoluten Babyglück: Das TV-Gesicht erwartete zusammen mit ihrem Mann Nathan Massey (28) drei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Freddie ihr zweites Kind. Eigentlich sollte ihre Tochter erst in ein paar Wochen auf die Welt kommen, jedoch musste Cara aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt gibt es allerdings einen Grund zur Freude: Cara und Nathan sind heute zum zweiten Mal Eltern geworden!

Diese zuckersüßen Nachrichten bestätigte nun ein Sprecher der 30-Jährigen in einem offiziellen Statement, das Mirror vorliegt. "Die Can-Gruppe freut sich, bekannt zu geben, dass Cara de la Hoyde und ihr Ehemann Nathan am 28. Juli 2020 um 5:45 Uhr morgens ein wunderschönes Mädchen zur Welt gebracht haben", lautet es in der Bekanntmachung. Der Name der Kleinen wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Zusätzlich dürften die Fans nun etwas beruhigter sein, denn Cara scheint es schon etwas besser zu gehen. "Die Mutter und das Baby sind wohlauf", lautet es in dem Statement. Zusätzlich wolle das Paar einen besonderen Dank aussprechen: "Das Ehepaar möchte dem Krankenhaus für die erstaunliche Versorgung [...] danken."

Instagram / cara_delahoyde Cara de la Hoyde und Nathan Massey mit Sohn Freddie

Instagram / cara_delahoyde Cara de la Hoyde und Nathan Massey

Instagram / cara_delahoyde Cara de la Hoyde im Juli 2020



