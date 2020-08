Dieser Post macht anderen frischgebackenen Mamas sicherlich Mut! Keine zwei Wochen ist es her, dass Cara de la Hoyde (30) zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Das Töchterchen der ehemaligen Love Island-Kandidatin erblickte zwar etwas zu früh das Licht der Welt – doch sowohl Cara als auch ihr Baby sind wohlauf und mittlerweile auch schon wieder zu Hause. Bereits kurz nach der Entbindung präsentierte die Britin der Community ihren After-Baby-Body – und legt nun mit brandneuen Schnappschüssen nochmals nach.

Cara zeigt drei Bilder auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie in hautfarbener Unterwäsche posiert. "Das bin ich neun Tage später", schreibt sie zu ihren Aufnahmen. Ein kleines Bäuchlein ist noch zu sehen, doch die 30-Jährige scheint sich rundum wohl in ihrer Haut zu fühlen. Das erkennen auch zahlreiche Follower, die den Beitrag begeistert kommentieren und festhalten, wie toll sie aussieht – und es feiern, dass sie sich so ehrlich im Netz zeigt.

Dass durchweg positives Feedback nicht selbstverständlich ist, wurde vor wenigen Tagen Neu-Mama Sarah Harrison (29) bewusst. Auch sie teilte ein Bild, auf dem ihr Bauch noch gut sichtbar ist – und musste sich mit unglaublichen Nachrichten auseinandersetzen. Davon ließ sich die YouTuberin aber nicht beirren und machte ebenfalls deutlich, dass sie einfach stolz auf ihren After-Baby-Body ist.

Instagram / cara_delahoyde Cara de la Hoyde zeigt ihren After-Baby-Body

Instagram / cara_delahoyde Cara de la Hoyde im Juli 2020

Tetty K. Sarah Harrison und ihre Tochter Kyla im August 2020

