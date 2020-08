Endlich ist das Namensgeheimnis gelüftet! Ende Juli kam das zweite Kind der UK-Love Island-Stars Cara de la Hoyde (30) und Nathan Massey (28) auf die Welt. Nach ihrem Sohn Freddie George durfte sich das Paar diesmal über ein kleines Mädchen freuen. So viel war bereits bekannt. Nur den Namen ihrer Tochter behielten die TV-Bekanntheiten zunächst für sich. Zwei Wochen nach der Geburt haben sie jetzt endlich verraten, wie ihr Baby heißt!

"Hier ist sie, unsere Prinzessin Delilah de la Hoyde-Massey!", gab Cara in einem Instagram-Post bekannt, in dem ihre Follower ihren jüngsten Nachwuchs auch erstmals richtig zu sehen bekamen. Delilah ist zwar erst zwei Wochen auf der Welt, doch die Kleine hat schon jetzt ihr erstes professionelles Fotoshooting mit Mummy und Daddy hinter sich. In dem dazugehörigen Interview mit New Magazine schwärmte Nathan von seiner Tochter: "Sie ist gesund und wunderschön!"

Im dem Interview sprachen die ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten ganz offen über Delilahs Geburt. Auf das, was seine Liebste zum zweiten Mal geleistet hat, könnte Nathan nicht stolzer sein: "Cara ist eine absolute Heldin, und ich kann euch sagen, ich ziehe meinen Hut vor allen Frauen!"

Instagram / nathanmassey_ Cara de la Hoyde mit ihren beiden Kindern

Instagram / cara_delahoyde Nathan Massey und Cara de la Hoyde mit ihrem Sohn

Getty Images Cara de la Hoyde und Nathan Massey im März 2018

