Eigentlich soll Queen Elizabeth II. (94) geplant haben, ihrem Mann Prinz Philip (98) ihr gesamtes Vermögen zu vererben, sollte sie vor ihm sterben. Mittlerweile sind aber ihre Enkel Prinz William (37) und Prinz Harry (35) verheiratet und haben insgesamt vier Kinder. Damit hat die Königsfamilie heute bedeutend mehr Mitglieder als zu dem Zeitpunkt, als das Oberhaupt der britischen Monarchie sein Testament erstmals aufgesetzt hatte. Deshalb hat die Queen ihren letzten Willen jetzt angepasst. Besonders freuen darüber dürfte sich Herzogin Kate (38).

"Die Queen weiß, dass weder sie noch ihr Mann Philip ewig leben werden", verriet ein Insider gegenüber dem US-Magazin Life & Style. Auch die Aufteilung des Vermögens soll der nicht näher benannte Informant ausgeplaudert haben. So soll Kate den gesamten Schmuck der 94-Jährigen im Wert von rund 600 Millionen Euro erben. "Kate ist alles, was sich die Queen in einer Ehefrau für William gewünscht hat", so die Quelle.

Herzogin Meghan (38) sollen von der Großmutter ihres Ehemannes dagegen lediglich ein paar Ringe und einige andere Kleinigkeiten vermacht werden. Außerdem habe die Queen für das Paar nach seinem Royal-Rücktritt Frogmore Cottage in Windsor vorgesehen.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. im Juli 2014 in Fife, Schottland

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Queen Elizabeth II. beim Royal Ascot 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, Frühjahr 2020



