Kylie Jenner (22) schwelgt im Mama-Glück! Seit 2018 ist die Reality-TV-Bekanntheit Mutter einer Tochter. Das zeigt sie seitdem auch öffentlich im Netz und teilt von der kleinen Stormi Webster (2) einen süßen Schnappschuss nach dem nächsten. Erst vor Kurzem veröffentlichte sie eine putzige Momentaufnahme der Kleinen beim Badespaß. Auch nun postete sie wieder ein Foto ihres Sonnenscheins – und widmete ihr dazu liebevolle Worte.

Kylies neustes Instagram-Bild entstand offenbar kurz, nachdem Stormi wieder am Planschen war: Sie ist komplett in ein Handtuch eingewickelt und grinst darunter fröhlich hervor. Nicht nur bei diesem niedlichen Anblick, sondern auch bei den liebevollen Worten, die die junge Mutter der Zweijährigen unter dem Post widmete, wird den Fans wohl ganz warm ums Herz: "Das Beste, was ich je geschaffen habe", schrieb Kylie. Demnach tummeln sich unter dem Bild auch zahlreiche positive Reaktionen. "So süß wie ihre Mama", kommentierte eine Nutzerin. Eine andere schrieb: "Sie ist mit Abstand das niedlichste Kind, das ich je gesehen habe."

Der Keeping up with the Kardashians-Star scheint jeden Moment mit seinem Kind zu genießen zu wollen. Vor wenigen Tagen beschwerte sich Kylie im Netz, dass Stormi einfach viel zu schnell wachse: "Mein Baby wird so groß."

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Mai 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2020



