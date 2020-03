Stormi Webster (2) verzaubert mal wieder die Fans von Kylie Jenner (22)! Seit Februar 2018 gehört der kleine Lockenkopf zum großen Kardashian-Jenner-Clan. Mit Superstar-Eltern wie Kylie und Musiker Travis Scott (28) hat die Zweijährige das Berühmtheits-Gen im Blut – kein Wunder, dass die Follower regelmäßig vor Freude an die Decke gehen, wenn ihre Eltern ein neues Bild des Sprösslings zeigen. So auch jetzt: Auf Kylies neuestem Schnappschuss grinst Stormi frech aus einem Schaumbad hervor!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 22-Jährige am Freitag das herzerwärmende Bild ihres Töchterchens: In einem Meer aus Schaum blickt Stormi zwischen den Seifenblasen hervor und lächelt selig in die Kamera ihrer Mama. Die Aufnahme versah Kylie nur mit den Worten: "Dieses Foto macht mich so glücklich!" – und löste eben jenes Gefühl auch bei ihren prominenten Followern aus. Ihre Halbschwester Kim Kardashian (39) kommentierte: "Das macht mich so glücklich!", ihre BFF Hailey Bieber (23) schrieb im gleichen Wortlaut weiter: "Mich macht das auch sehr glücklich!"

Besonders beliebt waren bei Kylies Fans zuletzt ihre gemeinsamen Auftritte mit Stormi im Partnerlook: So trugen die Mädels zum zweiten Geburtstag des Reality-TV-Nachwuchses passende rosa Overalls, vergangenes Weihnachten posierten die beiden in abgestimmten grünen Roben.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner auf Stormis 2. Geburtstagsparty im Januar 2020

Getty Images Kylie Jenner im Februar 2020

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner an Heiligabend 2019



