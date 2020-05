Was für eine süße Überraschung! Joshua Sasse (32) war zwei Jahre lang mit Sängerin Kylie Minogue (51) zusammen und sogar verlobt gewesen, bis sich das Paar dann 2017 trennte. Kurz nach der Trennung fand der Schauspieler aber in Louisa Ainsworth seine große Liebe und heiratete sie vor zwei Jahren in Australien. Nun überrascht das Paar seine Fans mit einer süßen News: Joshua und Louisa haben still und heimlich ihre Liebe mit einem Kind gekrönt!

Dies verkündete der 32-Jährige jetzt seiner Community auf Instagram. "Meine Superhelden-Frau Louisa hat uns unseren großartigen Sohn Dominic Charles Camrose Sasse geschenkt. Wir sind so gesegnet", schreibt er zu dem ersten Schnappschuss vom gesunden Sohn und dessen Mutter. Aufgrund der derzeitigen Umstände konnte die gesamte Familie des Paares den Kleinen noch nicht begrüßen. Doch die drei machen das Beste daraus und verbringen jetzt erst einmal ihre Zeit mit ganz vielen "Kuscheleinheiten".

Für viele Supporter dürfte das Babyglück der beiden wie aus dem Nichts kommen. Weder im Netz noch in einem öffentlichen Statement hatte das Paar im Vorfeld eine Schwangerschaft verlauten lassen. Die beiden halten ihre Beziehung so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Joshua Sasse und Kylie Minogue im Juni 2016

Instagram / joshuasasse Joshua Sasses Ehefrau Louisa Ainsworth mit ihrem Baby

Instagram / joshuasasse Joshua Sasse mit seiner Ehefrau Louisa Ainsworth



