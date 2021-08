Süße Babynews von Joshua Sasse (33)! Der Schauspieler war zwei Jahre lang mit Sängerin Kylie Minogue (53) liiert. 2017 ging das Paar dann getrennte Wege. Kurz nach dem Liebes-Aus mit der Australierin lernte Joshua seine jetzige Frau Louisa Ainsworth kennen. Sie heirateten 2019 und wurden im vergangenen Jahr erstmals Eltern. Im Juli verkündete der Brite die freudige Nachricht: Er ist zum zweiten Mal Papa geworden.

Auf Instagram teilte ein erstes Bild seiner Tochter. Er bedankte sich in seinem Post bei den medizinischen Fachkräften für eine reibungslose Geburt. Das kleine Mädchen trägt den Namen Delilah Darling Sasse. Louisas Schwangerschaft hielt das Paar genauso wie bei ihrem ersten Kind geheim. Seit der Ankunft ihres Sohnes postet der Ex-Verlobte von Kylie Minogue jedoch fleißig Bilder von ihm. Vielleicht teilt er ja schon bald ein neues Familienbild zu viert.

In den Kommentaren wird das Paar mit Liebe und Glückwünschen überhäuft. Ein User schreibt: "Was für ein wunderschönes kleines Mädchen mit einem wunderschönen Namen. Ganz viel Liebe an eure Familie." Ein weiterer Follower kommentiert: "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch an dich und deine Familie. Willkommen auf der Welt, Delilah!"

Getty Images Joshua Sasse und Kylie Minogue im Juni 2016

Instagram / joshuasasse Joshua Sasse mit seiner Ehefrau Louisa Ainsworth

Getty Images Joshua Sasse im August 2016

Glaubt ihr, dass Joshua bald das erste Familienbild zu viert teilt? Ja, garantiert. Nein, bestimmt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



