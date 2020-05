Scott Disick (36) ist wieder zu Hause. Der Freund von Sofia Richie (21) hatte seine Fans vor Kurzem in Sorge versetzt: Nach seiner problematischen Drogenvergangenheit soll er einen Rückfall gehabt haben. Nachdem er in den letzten Wochen angeblich übermäßig viel Alkohol und Kokain konsumiert hatte, hat er sich vergangenen Dienstag freiwillig in eine Entzugsklinik in Colorado begeben. Jetzt gibt es ein neues Update: Scott befindet sich nicht mehr in dem Behandlungszentrum!

Nach seiner Entlassung spricht nun sein Anwalt Marty Singer mit TMZ über die Hintergründe seines Aufenthalts. Tatsächlich war kein Drogenrückfall Grund für die Selbsteinweisung des 36-Jährigen: "Scott hat den Willen, sich endlich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, den er vor vielen Jahren durch den plötzlichen Verlust seiner Mutter und kurze Zeit später auch seines Vaters erdulden musste. Um zu lernen, damit umzugehen, traf er letzte Woche die Entscheidung, sich selbst in eine Reha-Einrichtung einzuweisen", erklärt der Jurist.

Es war ein Foto aufgetaucht, das Scott in der Klinik gezeigt hatte. Als der Ex-Freund von Kourtney Kardashian (41) davon Wind bekommen hatte, hat er sich dazu entschlossen, die Behandlung abzubrechen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein Mitarbeiter das Bild aufgenommen hatte.

Getty Images Scott Disick in New York

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie 2019 in Los Angeles

Instagram / letthelordbewithyou Reality-Star Scott Disick, 2018



