Wow, bei diesem Anblick stockt einem fast der Atem! Seit wenigen Monaten dominiert Adele (32) die Schlagzeilen – allerdings weniger mit ihrer Musik, dafür aber vielmehr mit ihrem Abnehm-Erfolg. Mittlerweile hat die Sängerin sage und schreibe über 45 Kilo abgespeckt und ist kaum wiederzuerkennen. Jetzt teilt die Künstlerin ein brandneues Bild im Netz, das wieder einmal zeigt, wie viel sie tatsächlich abgenommen hat!

Am Dienstag feierte Adele ihren 32. Geburtstag – mit einem Instagram-Post will sie sich mit liebevollen Zeilen bei ihren Fans bedanken. "Danke für die Geburtstagswünsche. Ich hoffe, dass ihr alle in dieser verrückten Zeit sicher und gesund seid", hält sie fest. Doch ihre Worte werden schnell zur Nebensache, denn die User haben nur Augen für das Foto, das sie dazu teilt. Adele ist auf der Aufnahme superschlank, nichts mehr erinnert an ihre alten Kurven und Rundungen.

"Wo ist Adele?", "Oh mein Gott, das motiviert mich jetzt auch", "Sie sieht umwerfend aus", "Sie sieht toll aus. Ich meine, ich habe es geliebt, wie sie vorher ausgesehen hat, aber sie sieht einfach so glücklich aus", halten zahlreiche User begeistert fest. Doch nicht nur unzählige Komplimente trudeln auf Anhieb ein – der Beitrag wird in nicht einmal einer Stunde fast eine halbe Million Mal gelikt.

Backgrid Adele, Januar 2020

Getty Images Adele im Februar 2016

Backgrid / ActionPress Adele in Anguilla

