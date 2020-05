Linkin Park-Fans aufgepasst! Im Juli vor drei Jahren hatte ein herber Verlust die Musikwelt erschüttert: Chester Bennington (✝41) hatte sich das Leben genommen. Der Künstler soll lange Zeit unter starken Depressionen gelitten haben. Damit hatte die erfolgreiche Musikgruppe ihren Leadsänger verloren. Es hatte zwar nie ein offizielles Band-Aus, doch es hatte auch keine neuen Songs gegeben. Nun herrscht Grund zur Freude: Die Musiker arbeiten wieder zusammen!

"Wir haben mit der Band schon vor der Quarantäne angefangen, an neuen Songs zu arbeiten", verriet Bassist Dave Farrell im Gespräch in der Show Dan Really Likes Wine. Derzeit würden sie über Videochat Kontakt halten. Mehr Details ließen sich dem 43-Jährigen nicht entlocken. Auch ob sie einen neuen Frontsänger haben, behielt er vorerst für sich.

In einem Interview im vergangenen Jahr mit Rock Antenne Hamburg hatte sich Band-Mitglied Mike Shinoda zu einem möglichen Ersatz für Chester geäußert: "Es ist nicht mein Ziel, einen neuen Sänger für Linkin Park zu suchen. Wenn das passiert, muss es auf natürliche Weise passieren. Wenn wir jemanden finden, der eine großartige Person ist und eine gut und stilistischer ist, warum nicht...?"

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

