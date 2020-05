Die frischgebackenen Eltern Grimes (32) und Elon Musk (48) scheitern mit ihrer angeblichen Namenswahl für ihren Sohn wohl an den US-amerikanischen Behörden! Am vergangenen Montag wurde auf Social Media bekannt, dass die Sängerin entbunden habe – das gab der Tesla-Chef beiläufig auf Twitter bekannt und verriet auf Nachfrage eines Fans auch gleich noch den Namen des Knirpses. Er soll auf X Æ A-12 hören. Jetzt ist allerdings klar, dass das wohl kaum in der Geburtsurkunde des neuen Erdenbürgers steht.

Wie TMZ berichtete, sei der Name X Æ A-12 in Kalifornien, wo der Kleine höchstwahrscheinlich zur Welt kam, rechtlich gesehen unzulässig. Der Grund: Jeder Name muss aus höchstens 26 Buchstaben des englischen Alphabets bestehen, verboten sind dabei Symbole oder Zahlen. Vielleicht hört das Kind also auf einen doch eher gewöhnlichen Namen – X Æ A-12 kann maximal als sperriger Spitzname dienen.

Erst am Dienstag versuchte Grimes ihre Fans noch von dem ungewöhnlichen Rufnamen zu überzeugen, indem sie die Bedeutung der einzelnen Buchstaben preisgab. X stehe für eine unbekannte Variable, Æ sei die "elfische Schreibweise von Ai" und bedeute so viel wie Liebe oder künstliche Intelligenz. Mit A-12 ist schließlich ein Flugzeugtyp gemeint, der von der CIA im Kalten Krieg genutzt wurde.

