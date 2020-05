Er begrüßt freudig sein Kind auf der Welt! Der CEO von Tesla Elon Musk (48) ist seit Frühjahr 2018 mit der kanadischen Sängerin Grimes (32) zusammen. Anfang des Jahres machten Gerüchte die Runde, dass das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Nur kurz darauf bestätigte die Musikerin die Schwanger-News selbst. Und nun war es endlich so weit: Elon und seine Freundin sind Eltern eines Jungen geworden!

Diese freudige Nachricht verkündete der 48-Jährige jetzt ganz stolz auf Twitter. "Dem Baby und der Mama geht es gut", schrieb er im Netz. Fans des Automobil-Moguls wollten natürlich auch wissen, wie denn der Spross der beiden heißt. Darauf hatte Elon aber eher eine kryptische Antwort. "X Æ A-12 Musk", hieß es in einem anderen Tweet. Unklar ist, ob der gebürtige Südafrikaner seine Supporter damit nur aufs Korn nehmen wollte – immerhin ist der "Name" an einem Song von Grimes angelehnt.

Elon ist damit bereits zum sechsten Mal Vater eines Sohnes geworden. Mit seiner Ex-Frau Justine Musk hat er die 2004 geborenen Zwillinge Griffin und Xavier sowie die Drillinge Damian, Saxon und Kai – die 2006 zur Welt kamen.

Anzeige

Getty Images Collage: Grimes, Sängerin

Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes, 2018

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de