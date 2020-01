Das neue Jahr bringt für Katie Price (41) einen Tapetenwechsel mit sich! Seit Ende November steht fest: Das Reality-TV-Sternchen ist pleite – und hat einen riesigen Haufen an Schulden. Um sich aus dem Bankrott wieder zu retten, will die fünffache Mama nun ihre luxuriöse Villa in der Grafschaft Sussex verkaufen. Anscheinend folgten der Idee auch schon Taten, denn: Katie ist jetzt ausgezogen!

Die 41-Jährige tauschte ihr elf Zimmer großes Anwesen gegen eine Wohnung über einem Friseur-Laden in Surrey, wie The Sun berichtet. Statt mit ihren Kindern unter einem Dach zu leben, teilt sie sich nun vier Wände mit ihren zwei besten Freunden. "Sie haben gesagt, es ist okay, wenn sie in ihrem zusätzlichen Raum wohnt und sie helfen ihr", offenbarte eine Quelle. Und einen Pluspunkt hat ihre neue Unterkunft ebenfalls: Sie bekommt im Haarstudio unten drunter umsonst ihre Mähne gewaschen und frisiert.

Tatsächlich sind der Grund für Katies Auszug groß angelegte Bauarbeiten an ihrem Haus. Wie zuvor schon bekannt wurde, befindet sich das Grundstück in einem katastrophalen Zustand. Das Ex-Model hatte mit ihrem Messie-Verhalten alles so herunterkommen lassen, dass das Gebäude grundsaniert werden muss.

Backgrid Katie Price Dezember 2019 in London

Anzeige

Backgrid Katie Price auf ihrem Grundstück in Sussex 2019

Anzeige

W8Media / MEGA Katie Price Anwesen in Sussex

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de