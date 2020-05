In letzter Zeit hat sich das Leben von BTN-Star Patrick Fabian (32) sehr verändert! Seit neun Monaten ist die kleine Tochter Lilly von ihm und seiner Freundin Lea auf der Welt. Darüber hinaus startet der Schauspieler und SixxPaxx-Stripper jetzt auch noch als Rapper mit seiner ersten Single durch. In einem Promiflash-Interview verriet er, ob er seine kleine Tochter auch in den Schlaf rappt.

"Lilly habe ich auch schon ab und zu was vorgesungen. Gerappt jetzt nicht so, ich glaube, das passt nicht", erzählte er im Gespräch. "Wenn ich ihr vorsinge, dann sind das eher Schlaflieder oder wenn sie schlecht gelaunt ist, singe ich ihr was vor, das muntert sie dann auf." Er denke aber, dass dabei keine Rolle spiele, dass er singen könne, sondern dass er sich einfach mit dem Kind beschäftige – oder den Pausenclown spiele. "Aber wenn Musik läuft, dann merkt man, dass sie auch Musik mag."

Aber wie schafft es Patrick überhaupt, seine Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen? "Ich habe jetzt bei den SixxPaxx' pausiert oder bin da an sich raus, weil ich halt mehr Zeit mit meiner Familie haben möchte", erklärte er gegenüber Promiflash.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin Lea, Oktober 2019

Patrick Fabian - Medizin, Foto: Sebastian Mark Single-Cover von Patrick Fabian

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Dezember 2019



