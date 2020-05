Katy Perry (35) bezaubert mit einem süßen Schwangerschafts-Update! Gemeinsam mit ihren Verlobten und Schauspieler Orlando Bloom (43) erwartet die Erfolgssängerin ihr erstes Kind. Bis das Hollywood-Paar seine kleine Tochter das erste Mal in die Arme schließen kann, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: Der Geburtstermin liegt im kommenden Sommer. Und das sieht man der werdenden Mama so langsam auch an – stolz präsentiert Katy jetzt ihren kugelrunden Babybauch!

In einem Instagram-Livestream mit ihrer Freundin und Sänger-Kollegin Cyn zeigte die 35-Jährige ihren aktuellen Schwangerschafts-Body. An einer Stelle klappte Katy sogar noch ihren Rock herunter: So bekamen die Zuschauer einen perfekten Blick auf ihre hübsche Körpermitte. Dabei fiel auf: Seit ihrem letzten Update hat ihr Bauch einen ordentlichen Wachsstumschub gemacht!

Anschließend plauderte Katy noch ein paar Details zu ihrem aktuellen Beziehungsleben aus. Die Isolation macht Orlando und ihr offenbar ein wenig zu schaffen! "Also wenn er mich in der Quarantäne liebt, wird er mich immer lieben", witzelte die Blondine unter anderem. "Ich kann nichts verstecken. Ich kann nicht mal meinen Fußpilz von ihm verstecken!"

Instagram / cyn Katy Perry im Mai 2020

Ryan Pierse/Getty Images Katy Perry beim ICC Women's T20 World Cup

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood



