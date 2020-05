Katy Perry (35) muss sich in ihrer Schwangerschaft in Verzicht üben. Die "I kissed a Girl"-Interpretin erwartet ihr erstes Kind – sie und Orlando Bloom (43) bekommen eine Tochter. Bis die Sängerin ihr Baby endlich in die Arme schließen kann, plagen sie aber erst einmal so einige Gelüste. Erst kürzlich verriet sie, quasi dauerhungrig zu sein – und jetzt auch noch das: Katy wünscht sich sehnlichst ein Bier!

Via Facebook-Livestream warb die Musikerin kürzlich für die aktuelle American Idol-Staffel. Dabei gab sie auch zu, neidisch auf all die Follower zu sein, die sich während des Streams einen Drink genehmigen können. "Ich beschwere mich zwar nicht, aber ich kann nicht trinken, weil ich schwanger bin", gestand Katy und zählte auf, was die Zuschauer womöglich gerade in ihren Gläsern haben könnten – Cocktail, Whiskey oder auch einen Rosé. Sie selbst hatte dagegen auf ein ganz anderes Getränk Lust: Bier! "Ganz ehrlich, so ein Bud Light mit ein bisschen Limette... Ich kann es kaum erwarten, bis ich es endlich wieder trinken kann – was wahrscheinlich noch Jahre dauern wird", scherzte die 35-Jährige.

Statt Jahre dauert es bis zur Geburt ihrer Tochter nur noch wenige Wochen. Der errechnete Geburtstermin ist zwar nicht genau bekannt, Orlandos und Katys Kind soll aber im Sommer zur Welt kommen. Die MTV Video Music Awards-Gewinnerin bereitet sich deshalb bereits intensiv auf die Geburt vor. Sie soll sogar über eine Hausgeburt nachdenken.

Instagram / katyperry Katy Perry, Musikerin

Getty Images Katy Perry, März 2020

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019



