Claudia Norberg (49) sucht im TV gerade die große Liebe – hat sie ihren Noch-Ehemann Michael Wendler (47) vorgewarnt? Am vergangenen Montag lief nun die allererste Folge von Match! Promis auf Datingkurs. Mittendrin: Claudia, die aufgrund der Langzeit-Ehe mit dem Wendler schon seit 29 Jahren keine Dates mehr hatte! Trotzdem kam die Beauty in der Show definitiv gut bei den Singles an und konnte sich sogar schon ein erstes Match sichern. Wusste ihr Ex eigentlich vorab von Claudias Flirt-Abenteuer oder musste er es wie alle anderen erfahren?

Promiflash hat mal bei der 49-Jährigen nachgefragt! "Michael wusste zum damaligen Zeitpunkt nichts von meiner Teilnahme. Zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits getrennt", stellte Claudia daraufhin klar. "Somit habe ich mich nicht veranlasst gesehen, Michael über die Teilnahme zu informieren." Und wie hat der Schlagersänger ihre Teilnahme dann im Endeffekt mitbekommen? "Er hat es dann auch über die Medien erfahren und mich darauf angesprochen", erklärte die Blondine – was genau er dazu gesagt hat, verriet sie jedoch nicht.

Wie hat denn ihre gemeinsame Tochter Adeline reagiert – ist es nicht komisch, die eigene Mama auf Liebessuche im Fernsehen zu erleben? Offenbar stellt das kein Problem für die 18-Jährige dar. "Für Adeline ist es Normalität, dass ihre Eltern gemeinsam oder, wie aktuell, jeder Elternteil für sich in den Medien zu sehen ist", betonte Claudia. "Für sie ist es nicht ungewöhnlich, ihre Eltern im TV, im Internet und auf den sozialen Medien zu sehen."

Anzeige

RTL II Claudia Norberg, "Match! Promis auf Datingkurs"-Kandidatin

Anzeige

ActionPress Claudia Norberg im Oktober 2019 in Oberhausen

Anzeige

Instagram / claudia_wendler_ Claudia und Adeline Norberg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de