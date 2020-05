Scott Disick (36) will noch immer eine Therapie machen! In den vergangenen Tagen sorgte der Ex-Freund von Kourtney Kardashian (41) für zahlreiche Schlagzeilen: Er ließ sich zuerst in eine Therapie-Einrichtung einweisen, um diese dann wenig später zu verlassen. Nachdem Fotos von Scott in der Reha veröffentlicht wurden, machten zunächst Gerüchte die Runde, dass der Reality-Star mit Drogenproblemen zu kämpfen hätte. Zwar wurde schnell klargestellt, dass er lediglich den plötzlichen Verlust beider Elternteile verarbeiten wolle, dennoch entschied er sich dazu, die Behandlung abzubrechen. Doch was genau veranlasste Scott zu diesem Schritt?

Eine Quelle eröffnete nun gegenüber People, dass der 36-Jährige schlichtweg nicht mit der Veröffentlichung der Bildbeweise klargekommen sei. Er sei immer noch fest entschlossen, an seinem momentanen psychischen Zustand zu arbeiten. Er werde alles tun, um sich selbst zu helfen, die richtige Art von Mann und Vater zu sein. "Aber irgendwo zu sein, wo Fotos veröffentlicht werden, ist kein sicherer Ort", erklärte der Insider gegenüber dem Magazin. "Er muss in einer privaten Umgebung sein, an dem er an den Dingen arbeiten kann, die ihn davon abhalten, der zu sein, der er sein möchte", machte er klar. Deshalb habe er letztlich die Klinik verlassen.

Auch wenn Scott sich nicht stationär behandeln lasse, würde er dennoch an seiner mentalen Gesundheit arbeiten. "Er überlegt sich seine nächsten Schritte. Er redet mit vielen Menschen, die ihm für seine psychische, emotionale, physische und spirituelle Gesundheit behilflich sein können", versicherte der Informant.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick im November 2019

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-Star

Getty Images Scott Disick, TV-Star



