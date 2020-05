Vor wenigen Tagen kündigte Stephenie Meyer (46), die Autorin der Weltbestseller-Reihe Twilight an: Es wird ein weiteres Buch der Vampir-Liebesgeschichte erscheinen! "Midnight Sun" soll das neue Werk heißen und die Romanze zwischen Edward und Bella nun aus seiner Sicht erzählen. Die "Twilight"-Fans sind allerdings nicht wirklich überrascht von der Neuigkeit: Denn ein Teil des Schmökers wurde bereits 2008 unautorisiert veröffentlicht.

Vor zwölf Jahren verriet Stephenie, dass sie an "Midnight Sun" arbeite. Unglücklicherweise wurden, während die Schriftstellerin noch an ihrem Roman arbeitete, die ersten Kapitel ohne ihre Autorisierung veröffentlicht – und sind seitdem frei im Netz verfügbar. Daraufhin verfasste die Hartforderin ein Statement auf ihrer Webseite: Sie sei zu traurig über den Leak, um weiter an dem Buch schreiben zu können. Deshalb würde sie die Arbeit an dem Roman auf unbestimmte Zeit unterbrechen und vorerst nicht fertigstellen. Mittlerweile scheint sie ihre Traurigkeit jedoch überwunden zu haben, da sie die neue Vampirgeschichte nun vollendet hat. Denn die 672 Seiten umfassende "Twilight"-Fortführung wird am 4. August 2020 erscheinen.

Allerdings war Stephenie zwischen der originalen Vampirsaga und der neuen Fortsetzung nicht untätig. Die US-Autorin hat nämlich auch ihren Sci-Fi-Roman "Seelen" veröffentlicht, der 2013 sogar verfilmt wurde. Die Hauptrollen übernahmen keine Geringeren als Diane Kruger (43) und die vierfach Oscar-nominierte Schauspielerin Saoirse Ronan (26).

Getty Images Robert Pattinson bei der "Twilight: New Moon"-Premiere in Westwood im November 2009

Getty Images Stephenie Meyer bei einer Filmvorführung von "Seelen" in NYC im März 2013

Getty Images Stephenie Meyer und Saoirse Ronan bei einer "Seelen"-Vorführung in NYC im März 2013

