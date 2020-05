Das gab es noch nie! Die Let's Dance-Kandidaten müssen sich ab sofort einer neuen Herausforderung stellen. Am Freitag treten die Teilnehmer zum Viertelfinale an: Für Tijan Njie (28), Lili Paul-Roncalli (22), Moritz Hans, Luca Hänni (25) und Ilka Bessin (48) ist der begehrte Titel beinahe zum Greifen nah. Doch dafür müssen die Kandidaten in der zehnten Show alles geben. Und diesmal erwartet die Promis dabei eine Aufgabe, die eine absolute Premiere in der Show ist!

Der Juror Joachim Llambi (55) verriet in der vergangenen Folge der RTL-Show, was auf die Teilnehmer am Freitag zukommt. "Normalerweise gibt es im Viertelfinale immer den Trio-Tanz. Dieses Jahr können wir das aber nicht machen. Also haben wir überlegt, was wir stattdessen machen", erklärte Llambi. "Nun gibt es den 'Challenge Dance'. Nach dem normalen Tanz am Anfang kommt also noch ein zweiter Auftritt", fügte er hinzu. "Es wird deutlich anspruchsvoller", betonte der Wertungsrichter. Das sei aber noch nicht alles. "Jedes Team bekommt noch eine Requisite mit. Diese müssen sie dann in ihre Performance einbauen."

Auch wenn der zusätzliche Tanz eine wahre Herausforderung darstellt, bringt er auch Vorteile mit sich. Man könne dabei 30 Punkte abstauben, unterstrich Llambi. Mit welchen Gegenstände die Kandidaten aufs Parkett müssen, bleibt aber noch geheim. Der Chefjuror gab zumindest noch nichts Konkretes preis.

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi

GREGOROWIUS,STEFAN/ActionPress Joachim Llambi bei "Let's Dance", 2006

Thomas Burg Let's Dance Jury der 13. Staffel: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi



