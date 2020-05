Endspurt bei Let's Dance! Am kommenden Freitag steht das Viertelfinale der diesjährigen Staffel an! Für die Promis Tijan Njie (28), Lili Paul-Roncalli (22), Moritz Hans, Luca Hänni (25) und Ilka Bessin (48) ist der Titel also nun schon zum Greifen nah. Und auf den letzten Metern steigt nicht nur der Druck, sondern auch das Pensum. In dieser Woche müssen die Kandidaten nämlich zwei Einzelauftritte absolvieren. Und das sind die Tänze, die die Paare vorbereitet haben...

Lili und ihr Partner Massimo Sinató (39) wollen das Publikum und die Jury mit einem Charleston zu "Sing Sing Sing" von Benny Goodman begeistern. In Runde zwei wird es mit einer Rumba zu "Besame Mucho" eher romantisch. Luca und Profitänzerin Christina Luft (30) werden das Studio mit einem Cha Cha Cha zu "Ay Mujer" zum Beben bringen. Während ihres zweiten Auftrittes stellen sie sich dem Vergleich mit Lili und Massimo, denn auch sie tanzen einen Charleston – die musikalische Untermalung: Lou Begas (45) Hit "Mambo No. 5". Renata Lusin (32) und ihr Schützling Moritz schwingen ihre Hüften im Salsa-Rhythmus – und zwar zu "Conga" von Gloria Estefan (62). Danach erwartet die Zuschauer ein klassischer Wiener Walzer zu "I'd Rather Go Blind" von Etta James.

Von Erich Klann (33) und Komikerin Ilka gibt es in Runde eins einen Slowfox zu sehen. Doris Days (✝97) Song "Dream A Little Dream" soll für die richtige Stimmung sorgen. Danach wird für eine Samba zu "I Love To Love" ein Punkteregen erhofft. Kathrin Menzinger (31) und Schauspieler Tijan werden einen Charleston zum Besten geben – zum Ohrwurm "Hit The Road Jack". Bei dem zweiten Tanz wird es dann vermutlich ziemlich emotional: Sie zeigen einen Contemporary zu "Let It Go" von James Bay (29).

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie in Köln



