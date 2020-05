Diesen kleinen Schrecken mussten die Let's Dance-Fans sicher erst mal verdauen: Am Donnerstagabend machte die besorgniserregende Nachricht die Runde, dass Profitänzer Massimo Sinató (39) sich beim Training mit Lili Paul-Roncalli (22) am Kopf verletzt hat und anschließend sogar ärztlich untersucht werden musste – ausgerechnet ein Tag vor der nächsten Show! Doch was ist genau vorgefallen? Jetzt äußerte Lili sich erstmals zu ihrem Unfall mit Massimo.

"Ich habe dem Massimo leider eine Kopfnuss verpasst. Im ersten Moment hat mein Kopf auch ein bisschen wehgetan, aber es war nicht ganz so schlimm wie bei ihm", schildert die Beauty im RTL-Interview. "Man ärgert sich natürlich total." Tatsächlich sah der Zusammenprall der beiden ziemlich übel aus, wie ein Teaser des Senders zeigt: Massimo ist ordentlich in Lili reingerasselt und hinterher direkt zu Boden gegangen, wo er auch erst mal mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben ist.

Doch wie schlimm hat es den Profi-Tänzer denn nun erwischt – und wird er am Freitag auftreten können? "Es geht ihm schon besser, aber er hat immer noch einen ordentlichen Brummschädel und Kopfschmerzen", berichtet der "Let's Dance"-Arzt. "Sodass ich entschieden habe, besser heute die Probe wirklich ganz abzubrechen, damit er noch Ruhe hat und dann schauen wir morgen, wie es ihm geht um dann, wie ich vermute, grünes Licht zu geben."

Thomas Burg / ActionPress Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

