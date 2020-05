Große Sorge um Massimo Sinató (39)! Am Freitagabend heißt es für den Profitänzer wieder alles geben: Gemeinsam mit Lili Paul-Roncalli (22) muss der Italiener bei Let's Dance erneut eine komplizierte Choreografie präsentieren, um es in die nächste Runde in Richtung Finale zu schaffen. Doch bei den Proben für die Show passierte nun ein Unglück: Massimo stürzte fies auf seinen Kopf – und blieb benommen liegen!

Das berichtet jetzt Bild: Demnach sei der unangenehme Fall während des Trainings der Profitänzer gefallen und nach dem Sturz noch einige Minuten am Boden geblieben. Anschließend sei er jedoch sofort ärztlich versorgt worden, sodass er weiter proben konnte. "Erst sollte ein Krankenwagen geholt werden, das wollte Massimo dann aber selbst gar nicht mehr!", schildert ein Zeuge. Wie genau es zu dem Missgeschick gekommen war, ist nicht bekannt.

Ob Massimos kleiner Unfall sich wohl auf seine Leistung am Freitagabend auswirken wird? In den vergangenen Wochen hatten der Mann von Rebecca Mir (28) und die Zirkus-Artistin sich langsam aber sicher an die Spitze des Teilnehmerfeldes gekämpft – und zuletzt sowohl bei ihrer Einzelperformance als auch beim Tanz-Duell 30 Punkte abgesahnt.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató

TVNOW / Stefan Gregorowius Der Profitänzer Massimo Sinató

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2020



