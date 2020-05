Was für eine schwere Zeit für Kara Bosworth! Mitte April wendete sich die ehemalige Real Housewives-Darstellerin mit einer schockierenden Nachricht an die Öffentlichkeit. Nur kurz nach der Entbindung ist ihr neugeborener Sohn gestorben. Der Kleine erlitt eine Schulterdystokie und hatte eine zusammengedrückte Nabelschnur. Während die Eltern noch mitten in der Trauerphase stecken, ereilt sie jetzt aber bereits der nächste Schicksalsschlag: Karas Vater ist nur wenige Wochen nach seinem Enkel verstorben.

"Daddy, bitte pass auf meinen Sohn auf. Im Himmel ist es dein Job, den Opa zu geben", schreibt die Brünette auf ihrem Instagram-Foto zu einer Bilderreihe von ihrem Elternteil. Sie hoffe, dass ihr Papa für den kleinen Mann da sein könne, ihm dabei helfe, Freundschaften zu schließen und ihm Neues beibringt. Matt Keough, wie Karas Vater heißt, wurde 64 Jahre alt. Nähere Informationen zu den Umständen seines Todes gibt es bisher allerdings nicht.

Der Reality-TV-Star verarbeitet aber nicht nur die traurige Nachricht über Matts Tod via Social Media – auch dem schweren Verlust ihres Babys widmete Kara bereits einen emotionalen Beitrag. "Du wärst heute drei Wochen alt gewesen. Du würdest langsam aufwachen und uns immer mehr von dir zeigen. Ich würde merken, wie es ist, eine zweifache Mutter zu sein!", betitelte sie eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die sie mit ihrem Mann Kyle und ihrem Sohn zeigt.

Instagram / karakeoughboz Kara Bosworths Vater und seine Enkelkind

Instagram / karakeoughboz Kyle und Kara Bosworth

Instagram / karakeoughboz Kara und Kyle Bosworth mit ihrem Sohn



