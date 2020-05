Katja Krasavice (23) hat ein teures neues Spielzeug! Die YouTuberin lebt ihren absoluten Traum: Die Blondine hat eine gewaltige Fan-Base und ist mittlerweile mit ihrer Musik auch extrem erfolgreich. Ihr Album "Boss Bitch" hielt sich geschlagene elf Wochen lang an der deutschen Chartspitze und ihre Konzerte waren in der Vergangenheit meist ausverkauft. Die Unternehmerin hat also nicht nur gehörig viel Spaß im Leben, sondern hat in den vergangenen Jahren auch echt viel Geld verdient. Und damit hat sie sich jetzt einen heißen, fahrbaren Untersatz gegönnt!

Ihren neuen Schlitten präsentiert die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin jetzt auf ihrem Instagram-Account. Stolz platzierte sich die Beauty für den Schnappschuss auf dem Dach ihres tiefschwarzen Flitzers. "Früher musste ich Bahn fahren, schwarz, ohne Ticket – mit Paranoia, erwischt zu werden, weil ich mir kein Ticket leisten konnte. Jetzt habe ich zwei Autos. Kein Leasing, beide bar bezahlt. Das ist mein neuer respektloser AMG GT", prahlt die Selfmade-Schönheit. Und ihr neuer Mercedes dürfte Katja auch eine ganze Stange Geld gekostet haben: Die günstigeren Ausführungen des Modells gibt es für 120.000 Euro! Auch ihr zweiter Wagen ist ein erstklassiger Mercedes und dürfte damit ähnlich teuer gewesen sein.

Katja nutzt ihr Auto aber nicht nur, um damit von A nach B zu gelangen. Die Fahrzeuge werden auch mal als Kulisse für ihre Fotoshootings verwendet. Im April lehnte sich die 23-Jährige für eine Aufnahme beispielsweise halb nackt aus dem Autofenster.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTuberin

