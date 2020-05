Silva Gonzalez (41) und Stefanie Schanzleh können sich über ein weiteres Familienmitglied freuen! Die Hot Banditoz-Stars hatten im vergangenen November freudige Nachrichten mitgeteilt: Ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Ella Marianna hatten sie erneut Nachwuchs erwartet. Während der Schwangerschaft hatte die werdende Mama immer wieder Babybauch-Updates im Netz gegeben – und nun war es endlich soweit: Silva und Stefanie sind wieder Eltern geworden!

Mit einem ersten süßen Foto macht das Paar ihr Glück auf Instagram öffentlich: Glücklich strahlen sie in die Kamera, während Stefanie den kleinen Wurm in den Armen hält. In dem Post offenbart der stolze Vater auch weitere Details: "Am 05. Mai 2020, an meinem Geburtstag, kam Marie Anna-Luise zur Welt! Putzmunter und kerngesund!" Sie seien total froh, dass alles so super verlaufen sei. "Jetzt hat Ella eine Schwester und ist auch megahappy", freut sich der Musiker.

Silvas Fans sind von den Baby-News begeistert und kommentieren fleißig den Netz-Beitrag. "Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kennenlernzeit euch vier", schreibt ein User, während ein anderer auch Stefanies After-Baby-Body bemerkt: "Wie schlank deine Frau schon ist."

Anzeige

Instagram / stefanieschanzleh Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez mit Tochter Ella

Anzeige

Chris Emil Janßen /ActionPress Stefanie Schanzleh und ihr Freund Silva Gonzalez

Anzeige

Facebook / https://www.facebook.com/silvagonzalezofficial/ Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de