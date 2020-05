Auf diesem Bild stimmt doch was nicht! Dass Kim Kardashian (39) weiß, wie sie ihre heißen Kurven perfekt in Szene setzt, ist kein Geheimnis. Dabei hilft sie auch gerne mal mit Bildbearbeitung nach, was das ein oder andere Mal nicht ganz so perfekte Resultate hervorbrachte. Ob ein Fußzeh zu viel oder ein zu langer Daumen – ihre aufmerksamen Follower entdecken jeden Photoshop-Fail. Jetzt bekommt die Frau von Kanye West (42) erneut Kritik von ihren Fans: Kim ist offenbar eine dritte Hand gewachsen.

In einem ihrer neuesten Beiträge auf Instagram zeigt sich die Beauty von hinten. Sie trägt nichts außer einem raffinierten Zweiteiler mit Schlangenhaut-Muster. Auch ihre Haare haben dank der Bearbeitung die gleiche Optik, und genau dort fällt etwas Skurriles ins Auge: Während die vierfache Mutter beide Hände eigentlich an der Wand vor sich abstützt, entdeckt man rechts zwischen den Haaren zwei weitere Finger mit langen Nägeln.

"Warum sind da Finger in deinen Haaren? Hast du drei Arme?", "Ihre Finger kommen aus ihrem Kopf heraus" und "Wer auch immer das bearbeitet hat, sollte gefeuert werden", lauten nur einige Kommentare ihrer Community. Wie sie ihren Followern diesen erneuten Fail erklärt, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party im Februar 2020

Anzeige

Instagram / kimkardashian Der Reality-TV-Star Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de