Abnehmen können nicht nur die Stars und Sternchen aus Hollywood! Adele Adkins (32) macht es aktuell allen vor: Die Sängerin speckte in den letzten Monaten stolze 45 Kilogramm ab und präsentiert ihre erschlankte Figur stolz im Netz. Jetzt legt Tony Marshall (82) mit einem nicht weniger beachtlichen Erfolg nach. Der deutsche Schlagersänger strahlt in einer ganz neuen Optik: Tony hat insgesamt 35 Kilogramm Gewicht verloren!

Vor rund vier Jahren musste der Musiker aufgrund seiner Diabetes-Erkrankung seine Ernährung umstellen und erzielt damit einen enormen Effekt: Tony wiegt laut Bild jetzt nur noch 85 Kilo und ist auf aktuellen Bildern kaum wieder zuerkennen. Noch 2016 zeigte seine Waage 120 Kilogramm an. "Ich esse nur noch, was mir guttut. Keinen Zucker mehr, also auch keinen Kuchen und kein Eis", erklärte er seine Gewichtsabnahme im Interview. Statt Bratwurst und Rouladen käme bei ihm viel Gemüse und Salat auf den Teller.

Doch viel mehr an Körperumfang verlieren, möchte der 82-Jährige nicht. "Zwei Kilo, dann ist Schluss. Sonst bestehe ich bald nur noch aus Haut und Knochen", verriet er im Gespräch. Tony habe zum ersten Mal in seinem Leben sein Ideal-Gewicht erreicht.

Hein Hartmann / Future Image Tony Marshall bei Markus Lanz

ActionPress Tony Marshall beim Comedy-Musical Come Back Karl Marx in Trier

THÜRINGEN PRESS Tony Marshall in Rust



