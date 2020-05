Er verteidigt Adele Adkins (32) neue Figur! In den vergangenen Wochen machte die Sängerin nicht gerade mit ihrem musikalischen Talent auf sich aufmerksam. Stattdessen purzelten bei ihr zuletzt ordentlich die Pfunde, sodass Adele bis jetzt stolze 45 Kilogramm verlor. Für ihren neuen Körper bekommt die "Hello"-Interpretin aber nicht nur positives Feedback, sie muss auch heftige Kritik einstecken. Dazu äußert sich jetzt kein Geringerer als ihr Fitnesstrainer.

Am Donnerstag meldete sich Pete Geracimo auf Instagram zu Wort und verteidigte Adeles Gewichtsverlust. "Als Adele und ich unsere gemeinsame Reise antraten, ging es nie darum, dünn zu werden", erklärte er in dem Beitrag. Es sei lediglich darum gegangen, die 32-Jährige gesund zu machen, besonders nach ihrer Schwangerschaft. Sie habe hart trainiert und auf ihre Ernährung geachtet und so beachtliche Erfolge erzielt.

"In meiner persönlichen Erfahrung mit ihr hat sie immer in ihrem eigenen Takt und unter ihren persönlichen Bedingungen gearbeitet", erklärte er. Sie habe ihr "gottgegebenes Talent" nie untergraben, indem sie bei Auftritten viel Haut zeigte oder sich sexy in Szene setzte. "Sie gab nie vor, etwas zu sein, was sie nicht war", versicherte Pete und fügte hinzu, ihre Fans hätten Adele eben dafür geliebt.

Instagram / adele Adele und ihr Fitnesstrainer Pete Geracimo

Instagram / adele Adele Adkins im Oktober 2019

Instagram / laurenpaul8 Adele, Nicole Richie, Jedidiah Jenkins und Lauren Paul



