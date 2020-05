Imke Wübbenhorst hat ambitionierte Zukunftspläne! Neben ihrer Tätigkeit als Fußballspielerin hat sich die Auricherin seit mehreren Jahren auch ein Standbein als Trainerin aufgebaut. In der Saison 2018/2019 trainierte sie als erste Frau in Deutschland die Männermannschaft eines Oberligisten, den BV Cloppenburg. Damit setzte sie ein großes Zeichen, dass auch Frauen im Männerfußball hohe Positionen erreichen können. In Zukunft will sie aber auch noch etwas anderes beweisen – und zwar, dass sich eine Fußballkarriere auch mit Kind stemmen lässt.

Im Interview mit dpa verriet die 31-Jährige, dass sie sich in drei Jahren mit einem Babybauch am Spielfeldrand der dritten Liga sieht. Das ist insofern ein ambitioniertes Ziel, als der Verein Sportfreunde Lotte, den sie in der laufenden Saison trainiert, momentan noch in der vierten Liga spielt. "Nur weil ich schwanger wäre, wäre ich ja keine schlechtere Trainerin oder krank. Drei Wochen Auszeit, und ich wäre zurück", stellte Imke klar. Über einen möglichen Vater des zukünftigen Kindes geschweige denn eine Beziehung ist derzeit jedoch nichts Näheres öffentlich bekannt.

Neben ihrem Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen ist die zweimalige U19-Europameisterin auch für ihre Schlagfertigkeit bekannt. Für ihren Satz "Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf" wurde sie sogar mit dem "Fußballspruch des Jahres 2019" ausgezeichnet.

Fußballerin Imke Wübbenhorst 2019 in Nürnberg

Frauenmannschaft des BV Cloppenburg

Imke Wübbenhorst 2018 in Saarbrücken



