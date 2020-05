Renata Lusin (32) fackelt bei Let's Dance beinahe das Studio ab! Seit 2018 ist die gebürtige Russin ein fester Bestandteil der beliebten Tanzshow. Als Profi-Tänzerin nahm sie in den vergangenen Jahren Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Jan Hartmann (39) unter ihre Fittiche. In der aktuellen Staffel fegt sie mit Moritz Hans über die Tanzfläche – und präsentiert sich dabei so heiß, wie noch nie zuvor! Tritt sie damit in die Fußstapfen von Ex-"Let's Dance"-Sexbombe Ekaterina Leonova (33)?

Im Viertelfinale schien Renata es ihren letzten Zweiflern noch einmal so richtig zeigen zu wollen: Während der feurigen Samba wirbelte sie an der Seite des Kletterers durch die Gegend, ließ lasziv ihre Hüften schwingen – und präsentierte ganz beiläufig ihren knackigen Körper in einem roten Mini-Kleid. Bei diesem Anblick waren die Zuschauer glatt baff: "Renata ist die Personifikation meiner Träume!", schwärmte ein User auf Twitter, ein weiterer legte noch einen drauf: "Renata ist heute Granata!" Doch für einige Fans war auch die Ähnlichkeit zu ihrer ehemaligen Profi-Kollegin deutlich zu erkennen: "Die versuchen wirklich, aus Renata Ekat zu machen!"

Der Vergleich der beiden Frauen ist jedoch auch nicht allzu weit hergeholt: Beide sind groß, superschlank, haben dunkle lange Haare und tanzen wie der Teufel. Während Ekaterina bis zuletzt für ihre besonders heißen und anspruchsvollen Choreos bekannt gewesen war, scheint Renata diese Methode in der 13. Staffel auch für ihre Performances übernommen zu haben – mit Erfolg: Wie auch Ekat in früheren Staffeln sahnten Renata und Moritz bisher stets jede Menge Punkte ab.

Thomas Burg/ Action Press Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance"

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei der "Let's Dance"-Auftaktshow im Februar 2020

Titgemeyer, Michael / Action Press Pascal Hens und Renata Lusin bei der "Let's Dance"-Eröffnungs-Show



