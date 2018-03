Wie soll sie diese Tragödie nur jemals verarbeiten? Eigentlich könnte Ruthie Ann Miles aktuell nicht glücklicher sein: Sie ist nicht nur zum zweiten Mal schwanger, auch beruflich läuft es für die Theaterdarstellerin blendend. Doch nun stellt ein schrecklicher Autounfall das ganze Leben des Broadwaystars auf den Kopf. Ihre vierjährige Tochter ist nach einem Autounfall verstorben – und das vor den Augen ihrer Mutter!

Gegen 12:40 Uhr verließ Ruthie Ann mit ihrer Tochter Abigail, ihrer Freundin Lauren und deren Sohn Josh den Gottesdienst in Brooklyn und wollte sich auf den Weg nach Hause machen. Genau in diesem Moment übersah eine Autofahrerin eine rote Ampel, crashte mit ihrem weißen Volvo mit voller Wucht auf den Bordstein und riss die vierjährige Abigail und den einjährigen Josh 30 Meter mit sich. Die beiden Kinder waren sofort tot. "Sie wurden überrollt wie Hunde und die Fahrerin wollte danach einfach weiterfahren", berichtet eine Augenzeugin der New York Post.

Laut anderen Anwesenden war Ruthie Ann am Tatort kaum zu beruhigen. Die Schwangere erlitt selbst einige Platzwunden. "Ich habe zu ihr immer nur gesagt, sie soll liegen bleiben", berichtet eine weitere Zeugin. Die 34-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Darstellerinnen am Broadway. Für ihre Rolle in "The King and I" erhielt sie 2015 den Tony Award.

Splash News Schauspielerin Ruthie Ann Miles bei den Tony Awards 2015

Twitter / Ruthie Ann Miles Ruthie Ann Miles mit ihrer Tochter Abby

WENN Schauspielerin Ruthie Ann Miles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de