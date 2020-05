Wow, dieses Bild kann sich wirklich sehen lassen! Anlässlich des Muttertags dürfen sich gerade viele Mütter über süße Botschaften und kleine Geschenke von ihren Liebsten freuen. Auch viele Stars gaben sich bereits große Mühe und teilten niedliche Beiträge für ihre Mamas im Internet. Jetzt überraschte Sophia Thomalla (30) ihre Fans ebenfalls mit diesem schönen Foto der Thomalla-Frauen aus drei Generationen!

Neben Sophia selbst posierten auch Mutter Simone Thomalla (55) und ihre Oma Erika für die Kamera. Das Foto kam bei den Fans auf Instagram besonders gut an, einige meinten sogar, die Frauen würden "wie Schwestern" aussehen. "Keine Ahnung, wer hier die schärfste Mutti ist", witzelte ein Fan. Ein anderer Nutzer zeigte sich begeistert von Erikas Haarpracht und kommentierte: "Ich will auch mal so schöne Haare, wenn ich älter bin."

Auch Simone teilte ein Bild mit ihrer Mutter Erika auf ihrem eigenen Profil und ehrte sie damit an diesem besonderen Tag: "Alles Liebe zum Muttertag." Zusätzlich sendete sie eine süße Botschaft mit dem Hashtag "ichliebedichsehr".

Instagram / sophiathomalla Schauspielerin Sophia Thomalla

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla und ihre Mutter Erika

Instagram / simonethomalla Schauspielerin Simone Thomalla



