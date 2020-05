Zeit, um Danke zu sagen! Heute – am 10. Mai – wird in Deutschland der Muttertag gefeiert. An diesem besonderen Datum dürfen sich die Mütter meistens nicht nur über niedliche Geschenke, sondern auch über herzliche und dankbare Botschaften von ihren Liebsten freuen. Auch viele Stars gaben sich jetzt große Mühe und erstellten süße Beiträge, die sie im Internet veröffentlichten!

"Liebe Mama, ich wünsche dir und allen Mamas auf der Welt einen wunderschönen Muttertag", schrieb Heidi Klum (46) auf Instagram. Zusätzlich teilte die Blondine süße Throwback-Bilder, die sie zusammen mit ihrer Mutter Erna zeigen. Auch Let's Dance-Moderatorin Motsi Mabuse (39) postete ein zuckersüßes Foto von sich und ihrer kleinen Tochter. Mit einer Nachricht im Internet bedankte sie sich ebenfalls bei ihrer Mutter: "Auf meine Mama! Danke, dass du für uns da bist." Die Schauspielerin und zweifache Mama Isabell Horn (36) weiß ebenfalls, was es bedeutet, sich um eine eigene Familie zu kümmern, denn sie brachte erst vergangenes Jahr ihren Sohn zur Welt. Jetzt sendete auch sie eine niedliche Botschaft an ihre Fans: "Das Mutter-Sein ist die härteste aber auch tollste Reise, die das Leben zu bieten hat! Alles Gute zum Muttertag an alle wundervollen Mamis da draußen!"

Cathy Hummels (32) nahm sich ebenfalls die Zeit und verfasste eine herzliche Nachricht in den sozialen Medien: "Auf meine Mama ist immer Verlass, sie hört mir zu und verurteilt mich nicht. Danke Mama, und auch Glückwunsch an alle anderen Mamas da draußen. Ihr seid unglaublich!"

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Schauspielerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin



