Danilo Cristilli (23) zeigt sich von seiner gefühlvollen Seite! Dass der Hottie ein kleiner Frauenheld ist und gut mit dem weiblichen Geschlecht umzugehen weiß, ist wirklich kein Geheimnis – das zeigte sich schon im vergangenen Jahr deutlich während seiner Zeit in der Kuppelshow Love Island. Deswegen passt auch seine aktuelle Rolle in der Vorabend-Soap Köln 50667 so gut zu ihm: Toni ist ebenfalls ein absoluter Casanova. Doch was wohl nicht alle Fans über Danilo wussten: Die allerwichtigste Frau in seinem Leben ist immer noch seine Mutter!

Das betont der 23-Jährige jetzt im Promiflash-Interview im Rahmen des Muttertags. "Zu Mama habe ich ein sehr enges Verhältnis. Wir haben generell ein sehr lockeres und lustiges Verhältnis", schwärmt Danilo. Was schätzt er denn ganz besonders an ihr? "Sie ist immer am Strahlen, das macht gute Laune. Außerdem ist sie immer für mich da – 24/7 wie ein Callcenter", verrät der Lockenkopf lachend.

Auch weil sie sich so nahe stehen, habe Danilo noch nie einen Muttertag vergessen. In diesem Jahr könne er sie zwar leider nicht sehen – stattdessen hat er sich aber Folgendes einfallen lassen: "Ich werde ihr einen Blumenstrauß zusenden und sie auf jeden Fall anrufen", plaudert der Beau aus. Und welche Blumen? "Rosen, natürlich!"

