Wollte Jill Danilo auch nach "Love Island VIP" kennenlernen?

Jill Lange (24) schien bei "Love Island VIP" kein großes Interesse an den Single-Männern zu haben – außer an Danilo Cristilli (27). Mit ihm genoss die Ex on the Beach-Bekanntheit ein romantisches Date in der Badewanne. Auch wenn es keinen Kuss gab, schien Jill ziemlich interessiert an Danilo zu sein. Im Promiflash-Interiew verrät sie, was nach ihrem Rauswurf passiert ist: "Wir haben uns in Deutschland auf Events getroffen. Dann habe ich aber jemand anderen kennengelernt und den Kontakt zu Danilo abgebrochen."

In Danilos Anweseheit wurde Jill schüchtern. Trotzdem verriet sie ihm ein sehr privates Detail aus ihrem Liebesleben. Die 24-Jährige führt ein Sextagebuch, in dem bereits sechs Namen stehen. "Ich hab ein Tagebuch, da schreibe ich immer alles rein", plauderte Jill aus. Danilo scherzte daraufhin: "Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht steht ja auch mein Name da irgendwann mal drin und der Eintrag wird dann der Letzte sein. Vielleicht können wir das Tagebuch dann gemeinsam entsorgen."

Dazu kam es bei "Love Island VIP" jedenfalls nicht mehr. Da Jill die meisten Red Flags bekam, verlor sie ihr Stimmrecht und musste hoffen, von einem Mann gewählt zu werden. Yasin Mohamed (33) entschied sich letztendlich gegen Jill und für eine Granate, deren Identität er nicht wusste. Das habe Jill kommen sehen, wie sie im Gespräch mit Promiflash verrät: "Ich glaube, Yasin hätte sich für mich entschieden, wenn ich ihm davor nicht gesagt hätte, dass das mit uns nichts wird und er mich deswegen auch nicht wählen soll."

RTL II / "Love Island VIP" Jill Lange bei "Love Island VIP" 2024

RTLZWEI / ITV Studios Germany Jill Lange, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

