Liam Hemsworth (30) verrät seine Morgenroutine! Der Schauspieler ging jahrelang zusammen mit Miley Cyrus (27) durchs Leben und wirkte neben der flippigen Sängerin wie ein Ruhepol. Offenbar war die "Wrecking Ball"-Interpretin aber nicht die Einzige in ihrer Beziehung, die sich gerne mal von ihrer wilden Seite zeigte: Liam kann nämlich auch richtig aufdrehen – und das tut er am liebsten am Morgen!

Wie der "Die Tribute von Panem"-Star jetzt selbst verrät, wache er in der Früh häufig mit so viel Energie auf, dass er anfange zu singen. "Ich rufe, ich schreie, ich singe. Ich bin wirklich gut drauf", plaudert er in einem Gespräch mit People aus. Aktuell sei seine morgendliche Euphorie allerdings nicht so ausgeprägt wie normalerweise – den Grund dafür nennt er jedoch nicht.

Miley-Songs trällert der 30-Jährige nach ihrem Ehe-Aus vermutlich nicht – doch mit welchen Liedern startet er dann den Tag? Offenbar denkt Liam sich einfach selbst die Musik aus: "Es ist normalerweise Kauderwelsch. Es ist kein echtes Lied", erklärt er in dem Interview. Er erfinde einfach Lyrics und versuche mit seinem Gesang alle anderen, die sich in seinem Haus befänden, aufzuwecken.

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Mai 2019 in New York

Getty Images Liam Hemsworth im März 2018

Getty Images Liam Hemsworth im Februar 2016 in San Francisco



