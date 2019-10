Miley Cyrus (26) hat genug von den Hatern! Die Sängerin hat zurzeit ein ziemlich turbulentes Liebesleben. Innerhalb von gerade einmal zwei Monaten hat sie sich von ihrem Ehemann Liam Hemsworth (29) getrennt, hatte dann eine kurze Romanze mit Kaitlynn Carter und jetzt eine Beziehung mit dem Sänger Cody Simpson (22). Für so viel Dating-Lust bekommt die Schauspielerin im Netz eine Menge Kritik. Dagegen will Miley sich jetzt wehren: Sie ist der Meinung, sie kann sich treffen, mit wem sie will!

In ihrer Instagram-Story hat die 26-Jährige ein langes Statement abgegeben, in dem sie klarstellt, wie unfair sie die Kritik an ihren Beziehungen findet: "Männer (vor allem die erfolgreichen) werden selten als Schl*mpen bezeichnet. Sie gehen von einer wunderschönen Frau zur nächsten, meistens ohne Konsequenzen. [...] Währenddessen werden Frauen als Schl*mpen/H*ren bezeichnet! Ich versuche nur, in einer Männerwelt voranzukommen und zu überleben." Mit Liam war Miley schon als Teenager zusammen. Das Dating-Leben als Erwachsene sei für sie also noch völlig neu. Außerdem sei es als Berühmtheit ohnehin schwer, jemanden kennenzulernen, dem man vertrauen kann. Ihre Fans sollten es ihr daher nicht noch schwerer machen. "Gewöhnt euch daran, dass ich auf Dates gehe – an diesem Punkt meines Lebens bin ich gerade", beendete Miley ihren Post.

Dass viele Menschen das Gefühl haben, ihr in Liebesdingen reinreden zu können, kann die "Wrecking Ball"-Interpretin sogar verstehen. Immerhin ist sie als ehemaliger Kinderstar in der Öffentlichkeit groß geworden. Mittlerweile sei sie allerdings erwachsen und möchte so auch von ihren Fans und Followern behandelt werden.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Anzeige

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus im September 2019 in New York

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de