Billie Eilish (18) kann aufatmen! Die "Bad Guy"-Interpretin wird auf der ganzen Welt gefeiert. Doch nun drang ein Fan in ihre Privatsphäre ein. Ein Mann namens Prenell Rousseau soll Billies Wohnung ausfindig gemacht und vergangenen Montag gleich mehrfach an ihrer Tür geklingelt haben. Sowohl ihr Vater als auch der Sicherheitsdienst konnten den Mann nicht vertreiben – er sei insgesamt sieben Mal an einem Tag zurückgekehrt. Die Sängerin fürchtete so sehr um ihr Leben und das ihrer Familie, dass sie einen Anwalt einschaltete.

Wie TMZ berichtet, hat ein Richter gegen den mutmaßlichen Stalker bereits eine einstweilige Verfügung erlassen. Prenell Rousseau muss sich ab sofort mindestens 200 Meter von Billie und ihren Eltern fernhalten. Außerdem wurde dem 24-Jährigen jegliche Kontaktaufnahme zu ihnen untersagt. Das endgültige Urteil ist aber noch nicht gefallen. Die nächste Anhörung soll am 1. Juni stattfinden.

Besonders verängstigt soll Billie gewesen sein, weil der Mann sich nicht an die momentan bestehenden Abstandsregeln hielt und auch keine Maske trug. Auch Handschuhe soll er nicht dabei gehabt haben, und das, obwohl er mehrfach den Türknopf und die Klingel ihres Hauses berührte.

