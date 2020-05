Vaterfreuden bei Daniel Lopes (43)! Der Sänger hatte zwischen 2002 und 2003 an der ersten Staffel Deutschland sucht den Superstar teilgenommen und es in der berühmten Castingshow auf Platz sieben geschafft. Seitdem hat sich vor allem im Privatleben des Musikers so einiges getan: Er gab seiner Partnerin Magna nicht nur das Jawort und zog für sie zurück in sein Geburtsland Brasilien – die beiden bekommen auch bald Nachwuchs!

Die freudige Nachricht verkündet der heute 43-Jährige am Montag mit einem süßen Instagram-Post. Darauf posiert seine im vierten Monat schwangere Frau in einem engen roten Kleid und mit runder Babykugel vor der Kamera. Er selbst kniet vor ihr und gibt ihrem Bauch einen Schmatzer. Auf Portugiesisch schreibt er rührende Worte zu dem Bild: "Dieser Kuss ist für dich, mein Engel! Möge Gott dich immer mit Gesundheit, Frieden und Harmonie segnen! Diese Welt wird besser, wenn du ankommst!"

Der ehemalige TV-Star wird nicht zum ersten Mal Vater. Mit seiner Ex-Freundin Jasmin O. hat er ebenfalls einen gemeinsamen Sohn namens Joel, der 2013 zur Welt kam. Die Visagistin hatte ihrem Verflossenen 2016 in einem Interview mit Closer allerdings schwere Vorwürfe gemacht und behauptet, er würde sich nicht um den Jungen kümmern.

Instagram / daniellopesmusic Daniel Lopes mit seiner Frau Magna im Januar 2020

Instagram / daniellopesmusic Daniel Lopes mit seiner Frau Magna im November 2019

Instagram / daniellopesmusic Daniel Lopes im März 2020



