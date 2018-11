Herzogin Kate (36) von Cambridge hat es wieder getan! Die Gattin von Prinz William (36) gilt schon lange als wahre Fashion-Göttin. Bei sämtlichen offiziellen Terminen begeistert die Royal mit ihren klassischen Looks – unter ihren eleganten Roben scheint die 36-Jährige auch so einige Lieblinge zu haben, denn manche von ihnen trägt sie gleich mehrmals. Auch für ihren Besuch im Imperial War Museum recycelte Kate nun erneut ein altes Kleid!

Das marineblaue Dress der Designermarke Jenny Peckham trug Kate bereits 2016 schon einmal während ihres offiziellen Staatsbesuchs in Kanada mit William – aber mit einem winzigen Unterschied: auf den passenden Hut hat sie dieses Mal verzichtet und bezaubert stattdessen mit ihrer Wallemähne. Dafür trägt die Britin anscheinend ebenfalls dieselben beige-farbenen Pumps, die sie vor zwei Jahren ebenfalls schon mit dem Etuikleid kombiniert hatte.

So sparsam wie Kate ist ihre Schwägerin Herzogin Meghan (37) offenbar nicht: Laut Dailymail kostete allein ihre Reisegarderobe für die Tour durch Down Under insgesamt 132.000 Euro – zum Vergleich: diesen stolzen Betrag gab Schwägerin Kate 2017 in einem ganzen Jahr aus.

MEGA Herzogin Kate vor dem Imperial War Museum in Cambridge

Euan Cherry/WENN.com Herzogin Kate bei ihrem Staatsbesuch in Kanada, 2016

Danny Martindale/WENN Herzogin Meghan von Sussex in London

