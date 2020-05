Beauty-Eingriffe nach Format-Stress: Die erste Staffel von Promis unter Palmen gilt wohl schon jetzt als polarisierendste Show des Jahres. So hatte es auch die Wiedersehens-Folge vor ein paar Tagen wieder voll in sich – Streit und Tränen inklusive. Kein Wunder, dass sich Teilnehmerin Janine Pink (33) danach etwas gönnen will: Sie ließ sich beim Beauty-Doc aufhübschen und die eine oder andere Stress-Falte wegspritzen. Promiflash hat die Fotos des Beauty-Tunings.

Die ehemalige Leben.Lieben.Leipzig-Darstellerin reiste für das Make-over extra an den Ku'Damm nach Berlin zur Promi-Ärztin Frau Dr. Buschmann. Die ästhetische Chirurgin verriet gegenüber Promiflash, was Janine sich alles unterspritzen ließ. So injizierte sie der Reality-TV-Darstellerin Hyaluron in die Wangen und in die Nasolabialfalte, dazu wurden mit Botox die Fältchen an der Stirn, der Zornesfalte und an der Tränenrinne lahmgelegt.

Ob sich Janine nach den Beauty-Behandlungen wieder auf Dates wagen will? Immerhin lief es bei der hübschen Promi-Dame in dem Bereich in letzter Zeit nicht ganz so gut – bei Promi Big Brother hatte sie sich in Tobias Wegener (27) verliebt, der sie nach wenigen Wochen schon wieder in den Wind schoss.

Anzeige

privat Janine Pink und Frau Dr. Buschmann

Anzeige

privat Janine Pink und Frau Dr. Buschmann

Anzeige

privat Janine Pink und Frau Dr. Buschmann



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de