Es war einer der lustigsten Sprüche bei Promis unter Palmen! Weil Janine Pink (33) und ihr Ex Tobias Wegener (27) in dem Reality-TV-Format erneut aufeinandertrafen, war der Unterhaltungswert für die Zuschauer eigentlich schon vorprogrammiert. Und tatsächlich: Die Promi Big Brother-Gewinnerin teilte anfangs ordentlich gegen ihren Verflossenen aus – so betonte sie, dass ein Vibrator im Bett angeblich mehr drauf hat. Doch was die Zuschauer bisher nicht wussten: Der fiese Kommentar tat Janine im Nachhinein total leid!

Das stellte die 33-Jährige jetzt beim "Promis unter Palmen"-Wiedersehen klar. "Dafür habe ich mich bei Tobi schon entschuldigt, da war meine Zunge schneller als der Verstand", erklärte Janine. Offenbar war der Spruch Tobi auch gar nicht so nahe gegangen – der Muskelberg kommentierte die Aktion nun nämlich recht unbeeindruckt: "Wenn sie der Meinung war, dann ist das so, aber dann ist auch gut."

Auch insgesamt scheinen Tobi und Janine ihre Differenzen längst beigelegt zu haben, oder? "Wir haben keinen Kontakt, aber wenn ich sie jetzt irgendwo sehen würde, dann würde ich einfach sagen 'hi, hallo oder wie geht’s'. Ich wäre da schon Manns genug und würde ihr dann auch die Hand geben oder ihr auch vielleicht eine freundschaftliche Umarmung geben", betonte der Fitness-Enthusiast nach den "Promis unter Palmen"-Dreharbeiten im Promiflash-Interview.

Promis unter Palmen, Sat.1 Janine Pink im "Promis unter Palmen"-Finale

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im August 2019

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2020



