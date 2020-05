Bei diesem Traumpaar gab es anfangs großes Misstrauen! Riverdale-Star Mark Consuelos ist seit 24 Jahren mit seiner großen Liebe, der Moderatorin Kelly Ripa (49), verheiratet. Auch wenn die Turteltauben bereits drei Kinder haben, kommt bei ihnen innige Zeit zu zweit nicht zu kurz. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Doch mit dem Vertrauen sah es am Anfang ihrer Ehe noch anders aus: Mark wollte nämlich mit einem Trick herausfinden, ob ihn seine Frau betrügt!

Kurz nach ihrer Hochzeit 1996 musste Mark wegen eines Jobs länger sein Zuhause und seine Frau zurücklassen – damals hatten sie noch keine Handys, um sich jederzeit kontaktieren zu können. "Ich bekam plötzlich ein ungutes Gefühl. Also bin ich heimlich zurückgeflogen und habe sie aus dem Flugzeug angerufen und gefragt, was ihre Pläne für diesen Abend seien. Sie meinte, sie wolle lediglich die Toiletten unserer Wohnung putzen", erklärte Mark in seinem Buch What Makes A Marriage Last und gab zu, diese Story nicht geglaubt zu haben – er vermutete, dass sich Kelly einen anderen Mann einladen würde! Sein Plan: Sein Portier sollte seiner Frau weismachen, sie würde eine Blumenlieferung bekommen – in Wahrheit würde Mark ohne Blumen vor der Tür stehen, um zu sehen, ob sie einen anderen Kerl erwartet hätte.

Marks Sorge war allerdings unbegründet – er fand seine Liebste so vor, wie sie es ihm beschrieben hatte. "Ich hatte einen Mopp in der Hand und trug einen Bademantel. Ich öffnete die Türe und er stand da. Er kam reingestürmt und suchte nach jemandem", erklärte Kelly im gemeinsamen Buch. Natürlich fand Mark niemanden – bis heute bereut der 49-Jährige sein Misstrauen.

Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Mark Consuelos bei den Oscars 2020

Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de