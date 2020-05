Was für putzige Aufnahmen! Michelle Hunziker (43) vergrößerte ihre Familie um Ehemann Tomaso Trussardi (37), den Töchtern Aurora (23), Sole (6), Celeste (5) und den zwei Zwergpudeln Leone und Lilly vor wenigen Tagen um ein weiteres Mitglied. Seit Anfang Mai wohnt auch noch der putzige Windhundwelpe Odin bei der Moderatorin und ihren Liebsten. Im Netz teilte die TV-Beauty bereits zahlreiche süße Schnappschüsse von ihrem neuen Familienzuwachs – Michelle ist ganz vernarrt in Klein-Odin. Zusammen mit ihrer jüngsten Tochter und ihren Hunden machte die 43-Jährige jetzt einen Spaziergang – mit zahlreichen Kuschel- und Spaßeinheiten!

Die Beauty wurde am Donnerstag in einem Park in Bergamo von Paparazzi beim wilden Herumtollen mit den Vieren abgelichtet. Zusammen mit Celeste fetzte sie über die Wiese – Kitzelspaß kam dabei auch nicht zu kurz! Auch die Hunde kamen auf ihre Kosten, als Michelle und Celeste die drei nacheinander auf die Arme nahmen, liebevoll drückten und ausgelassen streichelten. Aus dem Mama-Tochter-Tag wurde sogar kurzzeitig ein kleines Fotoshooting: Die Fünfjährige und ihre Mutter fotografierten die Szenerie inklusive ihrer Vierbeiner ausgiebig fürs Familienalbum.

Für Michelle zählen ihre Fellfreunde zur Familie – das macht sie seit Jahren auf Social Media deutlich. Als Hundedame Lilly 2016 kleine Welpen erwartet hatte, freute sich die Blondine auf Instagram mit den Worten: "Ich bin emotional. Lilly wird Mama und ich werde Oma!"

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und ihre Tochter Celeste Trussardi in Bergamo im Mai 2020

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Celeste Trussardi und Michelle Hunziker

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker in Bergamo mit Ihren Hunden Lilly, Odin und Leone

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Moderatorin Michelle Hunziker mit Hund Odin

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker mit Tochter Celeste und ihren Hunden

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Moderatorin Michelle Hunziker mit ihrem Hund Leone



