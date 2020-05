PO-larisierender Netz-Schnappschuss von James Charles! Der 20-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Beauty-YouTubern der Welt mit aktuell knapp 19 Millionen Followern. Doch neben seinen extravaganten Looks ist der Web-Star noch für einen anderes Themenspektrum bekannt: Dramen und Skandale rund um den Internet-Beauty-Kosmos. James lässt sich davon aber nicht unterkriegen, im Gegenteil: Er liebt die mediale Aufmerksamkeit. Sein neuster Post dürfte für jede Menge Aufsehen sorgen – er zieht komplett blank!

Den freizügigen Schnappschuss hat der Content Creator auf seinem Twitter-Account mit seinen Fans geteilt: Darauf posiert das Schmink-Genie komplett nackt auf einer Sonnenliege. James streckt seinen blanken Po hoch, während er lasziv in die Kamera blickt. "Was für ein schöner Tag doch heute ist", lautet seine Bildunterschrift dazu. Zahlreiche Follower stimmen ihm bei diesem Anblick zu. "Wow, du bist unser Held" oder "Toll zu sehen, wie wohl du dich in deinem Körper fühlst", lauten nur zwei der positiven Kommentare. Allerdings muss sich James auch spöttischen Nachrichten stellen: "Na, wurde deine Seite schon wieder gehackt?", witzelte ein User beispielsweise.

Kritik prallt an dem US-Amerikaner jedoch ab – er steht zu sich und liebt sich so, wie er ist. Dass James im Einklang mit sich ist, stellte er gern auch auf VIP-Events unter Beweis: Zur Met Gala 2019 erschien der Entertainer in einem durchsichtigen Kettenhemd auf dem roten Teppich.

Anzeige

Instagram / jamescharles James Charles, YouTuber

Anzeige

Getty Images James Charles, Webstar

Anzeige

Getty Images James Charles auf der Met Gala 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de